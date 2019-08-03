الدفاع المدني يعلن اخماد حريق مستشفى الطفل

2019/08/03 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن اخماد الحريق الذي اندلع في مستشفى الطفل بالكرخ.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” إن “تمكنت فرق الكرخ من اخماد حادث حريق نشب داخل مستشفى الطفل المركزي في منطقة الاسكان بمشاركة أكثر من خمس فرق اطفاء وانقاذ مع عجلة السلم”.وتابعت “أذ نشب

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