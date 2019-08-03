النزاهة النيابية تتهم وزير المالية “بتزوير”  قانون موازنة 2019

2019/08/03 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اتهمت لجنة النزاهة النيابية، السبت، وزير المالية فؤاد حسين بتزوير فقرات قانون موازنة 2019 لتحقيق إرسال الأموال لإقليم كردستان، فيما بينت أنها ستدعم استجوابه بداية الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الحكومة الاتحادية لم تضع خلال إعداد مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2019 […]

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