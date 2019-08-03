الحلي يتفقد اقسام ومكاتب منظمة بدر في بابل

2019/08/03 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بابل … تفقد مسؤول منظمة بدر بابل الحاج ابو صادق الحلي ، اليوم السبت، أقسام ومكاتب منظمة بدر فرع بابل .وبحث الحلي خلال الزيارة آلية عمل وتطوير التنظيم وسبل الارتقاء به.وشدد مسؤول منظمة بدر بابل على ضرورة الإهتمام بالتنظيم وتطويره في كافة المجالات.

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