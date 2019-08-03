اقتصاد العراق ..وخطة عبد المهدي

2019/08/03 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الجليل الزبيدي… يبدو ان خطة السيد عادل عبد المهدي هي ضخ الاموال في السوق وزيادة القدرة الشرائية للفرد على امل تنشيط مخرجات تنشيط الثروة وبالتالي ان ينعكس ايجابا على الوضع المعيشي والرفاهية لدى المواطن ..زيادة الرواتب وشمول فئات برواتب جديدة وايضا توسيع فئات القروض وزيادة الفئات المستفيدة منها ,هي من الاجراءات […]

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