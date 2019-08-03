2019/08/03 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yaxgywrazmQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بتوقيت بغداد مع حيدر زوير - العراقيون بين المجتمع الافتراضي والواقعي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بتوقيت بغداد مع حيدر زوير - العراقيون بين المجتمع الافتراضي والواقعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).