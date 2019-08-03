بعد حرارة قياسية.. تأثير بارد لعدة أيام في العراق

2019/08/03 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسجلت محافظة البصرة أعلى درجة حرارة على مستوى العالم، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما رجح مختصون تراجع شدة الحر قليلًا بتأثير "أخدود بارد"، مع تحديد موعد نهاية فصل الصيف.

تنخفض درجات الحرارة بتأثير "أخدود بارد" لعدة أيام في البلاد يؤثر بشكل كبير في المناطق الشمالية وشمال المنطقة الوسطى

يندفع الأخدود العابر نحو البلاد، ابتداءً من اليوم السبت 3 آب/أغسطس، وفق المتنبئ الجوي واثق السلامي، حيث يسبب تراجع في شدة الأجواء الحارة ويستمر تأثيره لعدة أيام، مبينًا أن "تاثيره سيكون بالدرجة الأساس على المنطقة الشمالية وشمال المنطقة الوسطى، فيما سيكون تأثيره ضعيفًا على مدن الفرات الأوسط والجنوب، لذلك تبقى الأجواء حارة نهارًا".

اقرأ/ي أيضًا: "شبه المداري" يسيطر على أجواء العراق: طقس ساخن وحرارة لاهبة في البصرة

وتتراوح درجات الحرارة في البلاد، اليوم، بحسب السلامي، بين 40 درجة مئوية في أدنى المستويات شمالًا في السليمانية تحديدًا وبين 48 درجة في البصرة وميسان، فيما تسجل بغداد وكربلاء 43 درجة، و42 في الموصل والأنبار، كما تتراوح بين 44 - 46 في ذي قار وواسط وبابل والديوانية والنجف وديالى والمثنى.

أما الرياح، فستكون شمالية غربية ساكنة في مدن شمال البلاد وتصل سرعتها إلى 20 كم، بينما تكون معتدلة إلى نشطة في باقي المناطق من الوسط والجنوب وتتراوح بين 20 - 40 كم وتصل هباتها إلى 50 كم في بعض المناطق.

رجح مختصون ظهور "بشائر السحب" خلال النصف الثاني من شهر أيلول/سبتمبر المقبل لتعلن انتهاء مرحلة الصيف العسيرة

ورجح المتنبئ الجوي، أن تبدأ السحب بالظهور في أجواء البلاد، خلال النصف الثاني، من أيلول/سبتمبر المقبل لتعلن انتهاء "مرحلة عسيرة على العراق وانتهاء فصل الصيف رسميًا"، مؤكدًا أن "الصيف سينتي مناخيًا في السادس من أيلول/سبتمبر، بينما من الناحية الفلكية ينتهي يوم 21 من نفس الشهر"، كما أوضح أن "درجات الحرارة خلال شهر آب/أغسطس لاتزال حول المعدل ولاوجود لموجات حر طويلة، والارتفاعات ستكون بين فترة وأخرى وأغلبها لاتتجاوز 48 ساعة".

كانت البلاد سجلت أعلى درجة حرارة في العالم، أمس الجمعة، في محطة أنواء مطار البصرة الدولي وبلغت 51.2 درجة مئوية، وفق موقع "Eldoradoweather"، بحسب ما أشار إليه المتنبئ الجوي صادق العطية عبر حسابه في فيسبوك.

اقرأ/ي أيضًا:

10 أيام: أطول موجة حر تبدأ في العراق..



هذا موعد نهاية الصيف

طقس العراق: موجة حر قاسية تحملها "البوارح"..



53 درجة مئوية!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد حرارة قياسية.. تأثير بارد لعدة أيام في العراق) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد حرارة قياسية.. تأثير بارد لعدة أيام في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).