عمليات بغداد: رفع (381) كتلة كونكريتية خلال الاسبوع الماضي

2019/08/03 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عمليات بغداد ، اليوم السبت ، رفع 381 كتلة كونكريتية خلال الاسبوع الماضي.

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