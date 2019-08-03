ضبط (٦) حاويات مواد كيمياوية خطرة معدة للتهريب في محطة بوابة البصرة

2019/08/03 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت الهيئة العامة للجمارك /جمرك محطة بوابة البصرة ،اليوم السبت، ( ٦ ) حاويات حجم ٢٠ قدم تحمل(١٠٠) الف لتر من حامض الهايدروكلوريك كانت متروكة منذ فترة في الميناء حيث تستخدم في صناعة المخدرات والأدوية.

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