2019/08/03 | 16:31

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مراسل افاق ..



اعتقال داعشي خطير في نايحة نمرود بالموصل (صورة)

افاد مراسل افاق في محافظة نينوى ان القوات الامنية القت القبض على

القيادي الخطير (محمد علي عبدالله الهلوب) من سكنة قرية ابراهيم

الخليل (الياجور) التابعة لناحية النمرود.

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