بعد فتح باب الترشيح..مجلس الديوانية يتسلم 10 طلبات لشغل المنصب

2019/08/03 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أعلن مجلس محافظة الديوانية، السبت، تسلمه السير الذاتية لعشرة متقدمين للتنافس على منصب المحافظ بعد فتحه باب الترشيح، مبينا ان حسم المنصب سيكون خلال الأسبوع الجاري.وقالت عضو المجلس ضحى القصير لـ/ المعلومة /، انه “بعد رد المحكمة الاتحادية طعن المحافظ المقال سامي الحسناوي فتح المجلس باب الترشيح للمنصب اليوم امام جميع المواطنين”.وأضافت […]

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