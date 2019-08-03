هل سيتضمن تعداد /2020/ السكاني في العراق سؤالاً عن المذهب؟

2019/08/03 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشف المتحدث باسم #وزارة_التخطيط #عبدالزهرة_الهنداوي، اليوم السبت، تفاصيل التعداد السكاني المرتقب في العراق.صحيفة “العربي الجديد” اللندنية نقلت عن الهنداوي، قوله إن «تعداد العام 2020، لن […]

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