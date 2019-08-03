مقتل جنود من الجيش السعودي بكمين للحوثيين في جيزان

2019/08/03 | 16:35

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بغداد اليوم _ متابعة

بغداد اليوم - ديالى

كشفت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، السبت، 03 آب، 2019، عن سر حصول تنظيم داعش على دراجات نارية حديثة جرى ضبط بعضها مؤخرا في تلال حمرين شمال شرق المحافظة.

وقال رئيس اللجنة في مجلس ديالى صادق الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إ

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن، السبت، 03 آب، 2019، إلقاء القبض على 5 منتسبين في المثنى بتهمة تعاطي وترويج المخدرات.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن

بغداد اليوم- بغداد

نفى مستشفى الطفل المركزي التعليمي، السبت (03 2019)، اندلاع حريق في مبناه.

وذكر المستشفى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "لا صحة للخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام حول اندلاع حريق في مستشفانا بالطابق الثالث".

وأضاف

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