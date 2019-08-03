كتلة الفضيلة ترشح النائلي محافظاً خلفا للحسناوي ..وهذا ما يحتاجة للفوز بالمنصب

2019/08/03 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر سياسي بمحافظة الديوانية، اليوم السبت، بأن كتلة النهج الوطني (الفضيلة) في مجلس المحافظة، رشحت رسمياً أحد أعضائها خلفا للمحافظ المقال، سامي الحسناوي.وقال المصدر لوكالة وطن للأنباء، إن “كتلة النهج الوطني بمجلس محافظة الديوانية، رشحت عضو المجلس فيصل النائلي لشغل منصب المحافظ، خلفاً للمقال سامي الحسناوي”.وأضاف المصدر، أن “كتلة النهج الوطني، حشدت […]

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