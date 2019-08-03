2019/08/03 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

نفت وزارة التجارة، اليوم السبت، نشر “نشاط شخصي” لوزيرها محمد هاشم العاني على موقعها الرسمي.

وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “بعض وسائل الإعلام المحلية تحدثت عن نشر نشاط شخصي للوزير على موقعنا الرسمي”، موضحة “هنا نود أن ننفي جملة وتفصيلا هذه الأنباء المفبركة، ونؤكد أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأن الموقع مخصص لنشاطات الوزارة الرسمية”.

وأشار البيان، الى انه “بإمكان أي صحفي أو وسيلة إعلامية الإطلاع على الموقع الرسمي للوزارة والتأكد من عدم صحة تلك الأخبار التي تهدف لتشويه سمعة الوزارة وإدخالها في سجالات تبعدها عن دورها الخدمي”.

ودعت وزارة التجارة، وسائل الإعلام الى “توخي الدقة والأمانة الصحفية في نشر الأخبار، والتأكد من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية قبل نشرها”، مبدية “استعدادها التام للتعاون مع كل وسائل الاعلام بهدف ايضاح الحقائق وايصال المعلومات بشكل صحيح للرأي العام”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تنفي نشر “نشاط شخصي” لوزيرها على موقهعا الرسمي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تنفي نشر “نشاط شخصي” لوزيرها على موقهعا الرسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).