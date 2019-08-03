2019/08/03 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم السبت، الى تكثيف جهود جميع الجهات المعنية للاسراع في اعادة إعمار سنجار، مؤكدا ان ضحايا داعش لا يزالون بحاجة الى دعم حكومي.





وقال الكعبي بمناسبة الذكرى السنوية لجريمة الإبادة الجماعية في سنجار بعد استيلاء داعش على المدينة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ضحايا داعش من الأخوات والأخوة الايزيديين لا زالوا بحاجة الى دعم حكومي على مختلف الصعد”.





وشدد على “ضرورة ان يأخذ المجتمع الدولي دوره في ملاحقة الجناة ومحاسبتهم على كل ما ارتكبوه من فضائع اجرامية ووحشية يندى لها الجبين ، والتحرك الجدي في اعتبارها جريمة إبادة جماعية”.





وإكد الكعبي، “أهمية العمل على تحرير جميع الأيزييدين الذين لازالوا محتجزين لدى داعش وإعادة الآخرين منهم الى مدينتهم بعد توفير الامن والاستقرار لهم”، متعهدا “بزيادة التخصيصات المالية لدائرة المقابر الجماعية في الموازنة المقبلة ، بما يسهم في كشف جميع المقابر في سنجار وتعزيز الامن والاعمار في كل أنحاء المدينة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

14

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: ضحايا داعش لا يزالون بحاجة الى دعم حكومي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: ضحايا داعش لا يزالون بحاجة الى دعم حكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).