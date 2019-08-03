جامعة الموصل تستلم 5300 كتاب ضمن مشروع احياء مكتبتها التي حرقها داعش

2019/08/03 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

أعلن رئيس جامعة الموصل قصي كمال الدين الأحمدي، استلام المكتبة المركزية للجماعة 5300 كتاب مقدمة من مؤسسة انقاذ الكتب العالم ضمن رؤيتها لعام 2024 لتزويد الجامعة بخمسين الف كتاب.

وقال الأحمدي في تصريح للنور نيوز، “ضمن الجهود التي نحاول ان ننفذها في اعادة الحياة للمكتبة المركزية هي جمع التبرعات من الكتب ، اليوم تسلمنا الوجبة الثانية وهي 5300 كتاب م من المؤسسة العالمية لانقاذ الكتب مقرها في لندن”.

وأضاف، “ليست اهمية هذه الكتب بكمياتها ونوعيتها بل رسالة واضحة على اهتمام لمجتمع الدولي والبريطاني بجامعة الموصل، ضمن الاتفاق مع رؤية المؤسسة العالمية لانقاذ الكتب لعام 2024 وهي ارسال 50 الف كتاب ضمن احدث الكتب على مستوى العالم الى جامعة الموصل ومن التخصصات العلمية التي ترغب بها الجامعة وكلياتها “.

وأوضح الأحمدي، انه “تأتي هذه الكتب ضمن الجهود لاعادة المكتبة المركزية في جامعة لموصل الى سابق عهدها، حيث تعرضت المكتبة المركزية الى دمار وحرق كمل ابان سيطرة تنظيم داعش واصبحت المكتبة ركزا لسيطرة هذه العصابات على مدينة الموصل”.

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