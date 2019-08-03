أبادة الايزيديين على الهواء مباشرة

2019/08/03 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خيري ابراهيم كورو… ثلاث وسبعون حملة ابادة ارتكبت ضدهم، هذا ما يردده الايزيديون، ولكن المؤرخين يعتقدون ان العدد اكبر بكثير من هذا الرقم.فحملات القتل والذبح والسبي ضدهم بدأت منذ زمن بعيد وهي مستمرة حتى يومنا هذا، واخرها كانت في 3/8/2014، واثار وتبعات الابادة الاخيرة او الفرمان كم يسميها الايزيديون باقية حتى كتابة […]

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