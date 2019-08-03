2019/08/03 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة :سومر نيوز تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، عن الوجهة المحتملة للبرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة، في الموسم الجديد.ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن برشلونة عرض خدمات كوتينيو على أكثر من نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.وتبقى الأزمة أن برشلونة يطلب الحصول على 27 مليون إسترليني، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص برشلونة يعرض كوتينيو على ثلاثي انجليزي..والجانرز الاقرب المركز الخبري الوطني.

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