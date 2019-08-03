برشلونة يعرض كوتينيو على ثلاثي انجليزي.. والجانرز الاقرب

2019/08/03 | 16:44

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متابعة :سومر نيوز

تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، عن الوجهة المحتملة للبرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة، في ال...

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