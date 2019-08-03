2019/08/03 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

اعلنت مديرية شرطة محافظة المثنى ،السبت، القبض على خمسة منتسبين يتعاطون ويروجون المخدرات في المحافظة.

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اعتقال خمسة منتسبين في شرطة المثنى بتهمة تعاطي وترويج المخدرات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اعتقال خمسة منتسبين في شرطة المثنى بتهمة تعاطي وترويج المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).