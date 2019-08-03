بلاسخارت رئيس بعثة الامم المتحدة تزور قرية كوجو

2019/08/03 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ قرية كوجو زارت السيدة “هينيس-بلاسخارت”الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تزور قرية كوجو اليوم السبت 3.8.2019.قدمت “بلاسخارت” شاركت الايزيديين مناسبة احياء يوم الإبادة الجماعية الايزيدية في القرية المنكوبة وقدمت الدعم لهم وخاصة الناجيات من الإبادة الأخيرة.“بلاسخارت” أكدت على ضرورة إعادة الحياة …

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