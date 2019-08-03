التجمع الثقافي في سوق الشيوخ يقيم حفلا تابينيا للشاعر الراحل عامر السلمان

2019/08/03 | 16:52

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اقام التجمع الثقافي في سوق الشيوخ ، مساء امس الجمعة ، وعلى حدائقه ، حفلا تابينيا للشاعر الراحل عامر ضايف السلمان .وقال رئيس التجمع علي مجبل المليفي ل ( المستقلة ) ان ” التجمع الثقافي في سوق الشيوخ يستذكر في اربعينية الراحل السلمان مسيرته الادبية والنضالية وماقدمه من عطاء و منجز للثقافة والادب “.وتابع المليفي ان ” الحفل تضمن قراءات شعرية تابينية لادباء القضاء وكلمات القاها اصدقاء ومحبي وعائلة الفقيد “.يذكر ان الشاعر الراحل عامر ضايف السلمان من مواليد 1960 قضاء سوق الشيوخ في ذي قار ، هو عضو اتحاد الادباء والكتاب في العراق ، صدرت له ثلاث مجموعات شعرية ، وله عدد من المخطوطات الشعرية .

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