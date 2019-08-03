شرطة المثنى تعتقل خمسة منتسبين يتعاطون ويروجون المخدرات بالمحافظة

2019/08/03 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة المثنى ،السبت، القبض على خمسة منتسبين يتعاطون ويروجون المخدرات في المحافظة.

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