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شرطة المثنى تعتقل خمسة منتسبين يتعاطون ويروجون المخدرات بالمحافظة


شرطة المثنى تعتقل خمسة منتسبين يتعاطون ويروجون المخدرات بالمحافظة
2019/08/03 | 16:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت مديرية شرطة محافظة المثنى ،السبت، القبض على خمسة منتسبين يتعاطون ويروجون المخدرات في المحافظة.

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