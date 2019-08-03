إيران تصدر أول شحنة بنزين من انتاجها بجودة

2019/08/03 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المدير التنفيذي لشركة نجمة الخليج الفارسي للنفط ،السبت، عن تصدير أول شحنة من البنزين الإيراني من مصفاة شركة نجمة الخليج الفارسي بجودة "يورو5" التي تعتبر الافضل من حيث حماية البيئة.

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