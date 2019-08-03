2019/08/03 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي ان الوزارة تسعى الى اعادة العمل بعدد من المشاريع المتوقفة في بابل بسبب قلة التخصيصات المالية مثل مجسر الام ومجسر الكولا وعدد من المشاريع الاخرى.وقال الدليمي”ان زيارته لبابل مهمة جدا كونها قربت وجهات النظر حول المشاكل التي تعاني منها المحافظة ولا سيما في البنى التحتية من ماء وكهرباء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط من بابل :سنعمل على اعادة العمل بالمشاريع المتوقفة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط من بابل :سنعمل على اعادة العمل بالمشاريع المتوقفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).