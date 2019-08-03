2019/08/03 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطأ فني يقتل 28 عسكريا سوريا بانفجار كبير في مطار الشعيرات المركز الخبري الوطني.

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