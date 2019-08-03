2019/08/03 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف النائب عن محافظة البصرة مظفر الفضل، اليوم السبت، عن وجود تلاعب ومحسوبية في تعيينات التربية بالمحافظة.

وقال الفضل في تصريح صحفي: "نطالب رئيس الوزراء بمنح البصرة زيادة الدرجات الوظيفية لتربية البصرة كونها بحاجة الى اختصاصات مهمة فضلاً عن كثرة الخيرجين والعاطلين عن العمل".واضاف: "ادعو مدير تربية البصرة واللجنة المشرفة الالتزام بالشفافية والحرفية"، مطالباً "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس مجلس مكافحة الفساد ووزير التربية وكالة لمتابعة هذا الملف لما وجدناه من محاباة ومحسوبية مما ستدعو الى تظاهرات مستقبلية في البصرة بسبب تدخل جهات سياسية فيها واغلبهم من مجلس محافظة البصرة".



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف عن تلاعب في تعيينات تربية البصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف عن تلاعب في تعيينات تربية البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).