إيران تصعّد انتهاكاتها النووية في مواجهة الضغط الأميركي

2019/08/03 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران ـ تسعى إيران إلى مزيد التصعيد ضد الولايات المتحدة الأميركية على خلفية العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي

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