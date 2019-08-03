بكين – واشنطن … ماذا عن معركة كسر العظم ولماذا ستربحها بكين !؟”

2019/08/03 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / هشام الهبيشان….تزامناً مع الوقت الذي سارعت به الصين إلى الرد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب توسيع نطاق فرض الرسوم الجمركية العقابية لتطال كل الواردات من الصين، مهددةً باتخاذ “تدابير مضادة” ضدّ واشنطن التي وضعت حداً للهدنة بين القوتين، وكان ترامب أعلن في سلسلة تغريدات أن إدارته ستفرض اعتباراً من أول ايلول/سبتمبر […]

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