كوسرت رسول يطالب بدعم دولي لقوات البيشمركة بهدف القضاء على داعش الارهابي

2019/08/03 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد كوسرت رسول علي نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ، ضرورة دعم ومساندة قوات البيشمركة من قبل التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش الارهابي .وناقش كوسرت رسول ، خلال اجتماعه مع ويلرينك القائد العام للقوات الالمانية في العراق والوفد المرافق له، الأوضاع الأمنية وتحركات مسلحي تنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها.وأعرب كوسرت […]

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