(حفل كربلاء_مسخ هوية حضارة العراق) (مقبرة لاكراد وعلم كردستان..كقتل مليون عربي وكلب)

2019/08/03 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم

توضيح:

نرفق بالموضوع (ثلاث صور..



الاولى ردا على منظمي الحفل..



والثانية على الاسلاميين..



والثالثة لمن ثار على اهانة علم كوردستان، نعرض صورة بشمركة يحرق العلم “العراقي”..



الذي شخصيا لا اعترف به علما للعراق..



ولكن بالمحصلة يدخل ضمن الموضوع، للمتطرفين من الجانبين)..

ندخل بصلب الموضوع:

الخبران بعنوان الموضوع..



يلخص وضع (ارض الرافدين وشعوبه)..



والصراع الثقافي ..بين ثقافتين مشوهتين غير ناضجتين بالعراق..



(الاسلامية والعلمانية)….



(..



الاسلامية تمثلها الاحزاب الاسلامية الحاكمة..



ومؤسساتها الدينية..



وزوبعتهم ضد حفل كربلاء)..



و(ثقافة علمانية..



ممسوخة بالعراق..



بلا اي طعم حضاري عراقي كمنظمي حفل ملعب كربلاء)..



وتعكس هذه الثقافة العلمانية “المدنية” كما يحلو للبعض تسمية انفسهم بها..



لماذا فشلوا بكسب الشارع العراقي ضد النظام السياسي الفاسد الحاكم بالعراق..



رغم ان هذا الشارع اصبح اكثر نضوجا ووعيا وادراكا لفساد وفشل المؤسسة الدينية، وتعكس ايضا (التناقض بالشخصية العراقية)… بخصوص (مقبرة الاكراد بالسماوة جنوب العراق، التي انشغل بالعلم وابعدت الانظار عن الضحايا)..

فهذا الحفل الذي هو بحد ذاته استمرار لطمس الحضارات العراقية وثقافاتها..



سواء قبل او بعد عام 2003..



(فلا الاسلامي ولا القومي) من اديولوجياتهم (الاعتزاز بالحضارات الرافدينية العريقة)..



ونعطي ادلتنا بخصوص الحفل:

– لماذا استخدم (كمان)..



كالة موسيقية اجنبية..



في وقت (اول الة موسيقية بالعالم اكتشف بالعراق)..



(لماذا لم تعزف على ..



القيثارة السومرية)؟؟ (مرفق صورة بالموضوع..



لما كنا نتمنى ان تكون الفتاة عليه بالاستعراض)..



مع الالة السومرية والزي السومري.

– كل بطولة بالعالم..



يتم استعراض (ثقافة الدولة وشعبها التي تقوم على اراضيها البطولة الرياضية)..



فتستعرض ملابسها الشعبية، ثقافتها، مميزاتها..



فاذا حصلت باليابان تدرك فورا انها حصلت باليابان..



وهكذا..



من ملابس الاستعراض اليابانية بالحفل، واذا اقيمت باسبانيا سوف تعرف ذلك بعرض ثقافة الاسبان..



فماذا سوف يجد الاجنبي عند اطلاعه على الافتتاحية بمعلب كربلاء “بلا زحمة”؟؟ هل سيجد (معالم عراقية)؟

– لماذا لم يتم ادخال (فتاة عراقية)..



بملابس سومرية..



(وللاسلاميين..



نرفق لكم صورة لبيع الجواري بفقة اسلامي..



يتم كشف المراة بكل اعضاءها الجنسية ..ليطلع عليها المشتري بسوق النخاسة..



حسب فقة العبيد الذي يدرس لدى المرجعيات الدينية ومشايخها السنية والشيعية)..



فالا تستحون بعد ذلك..



الا تخجلون..

– لماذا لم يتم ادخال امراة بملامح عراقية سومرية..



وبملابس سومرية..



وبقيثارة سومرية..



(لماذا ادخلت اجنبية لبنانية)؟؟

– لماذا تم الاستعانة بشركة لبنانية اجنبية..



وليس شركات عالمية امريكية او بريطانية..



فهذه الشركات تاخذ خصوصية اي بلد وتصمم الاحتفالية وفقها..

– اين المعالم العراقية بالاحتفالية..



(فالنشيد الذي يدعى وطني..



كتبه ليس عراقي)..



(العلم..



هو اساسا علم مصري اجنبي جلبه عبد السلام عارف بانقلابه الدموي عام 1963 للعراق)..



(والله اكبر على العلم شعار بني امية ..



شبيه بوضع القران على الرماح كراية لمعاوية بحرب صفين لشق صف شيعة العراق)..

– ) النشيد فلسطيني 100‎%‎..



العلم مصري ..شعار الجمهورية النسر شعار صلاح الدين الايوبي..



وتم استقدامه من دولة اجنبية مصر بعد وصول البعثيين والناصريين بزمن عبد السلام عارف للسلطة .,., شركة لبنانية لأن لبنان التعري لها دور في صناعة القرار بالعراق..منذ سنوات)..

وما اثارته (ازمة كربلاء)..



رد فعل شيعي شعبي..



ضد (توسع نفوذ المؤسسة الدينية..



جغرافيا..



باسم المقدس)..



كالبابوية قبل تدويلها..

فاين حدود القدسية؟؟ مثلا غدا كربلاء تضم بابل؟؟ هل تصبح بابل مقدسة مثلا لانها الحقت بمحافظة ادارية باسم كربلاء..



ليتم دعشنتها مثلا على (الطريقة اللولائية)؟؟ اليس حدود القدسية فقط بالحرم الحسيني والعباسي والعلوي والعسكري والكاظمي..



وما تجاوزها..



ليس من سلطة المعممين والعتبات..



فتوسيع القدسية لاي محافظة ..



يعني هدف سياسي وسلطة المعممين لتوسيع نفوذهم المشبوه على العراق..



فحذاري..



فلا قدسية الا للانسان بدمه وكرامته وحقه بالحياة والعمل والسفر ..

وهذا ما دفع المسيحيين الكاثوليك لمواجهة التغول (البابوي)..



عبر اختزال الفتيكان مرجعية المسيحيين (بساحة بروما باسم دولة الفتيكان) لترعى شؤون المسيحيين بالعالم وتفك وصايتها السياسية والمالية عن العالم المسيحي الذي نكب بتدخل رجال الدين بالسياسة والاقتصاد..



فتاريخها البابا والفتيكان كان لديهم جيوش خاص بهم..



يحتلون بها اراضي ويخضعونها للبابا..



فوقف ضدهم نابليون الكاثوليكي ايضا ودخلت ضدهم بحروب..



ليتم بعدها جعل الفتيكان دولة..



لتتخلص اوربا من سلبيات المرجعية الدينية الفتيكانية..

فازمة ملعب كربلاء..



تؤكد ضرورة (جعل مدينة النجف..



دولة كالفتيكان)..



تتبعها (المراقد المقدسة فقط بكربلاء والكاظمية وسامراء)..



وهذا ما يؤكد سؤال (لماذا يعتبرون كربلاء والنجف فقط مقدستان)؟؟ في حين (بغداد بمراقدها المقدسة..



كمراقد الائمة الكاظميين بالكاظمية..



وابو حنيفة..



و السفراء الاربع للامام الثاني عشر المعصوم)..



كل ذلك (لا يعتبرونها مقدسة)؟؟ وهل تصبح (المحافظة مقدسة..



اذا ما اقر مجلس محافظة ذلك)؟؟ عود ليش؟؟ فبغداد ليست مقدسة؟؟ ولكن كربلاء و النجف مقدستان؟؟

والازمة كذلك كشفت كيف ان المؤسسة الدينية ..



(تعتبر احتلال ايران لجزيرة الفاو) ليس احتلال..



وان عمليات طرد الايرانيين من الفاو خلال حرب الثمانينات (ليست تحرير)..



لندخل بمتاهة..



(فمعركة الموصل..



بهزيمة دواعش عراقيين)..



(يعتبرونها تحرير)..



لكن (معركة الفاو ..



بهزيمة الايرانيين وجيوشهم الاجنبية)..



(ليس تحرير)؟؟ وهذا رد على من اعتراض من (الموالين لايران)..



على اعتبار (اخراج الايرانيين من الفاو)..



تحرير..

بالمقابل ايضا..



(حفل ملعب كربلاء) كشف (لماذا لم ينشغل الشباب الشيعي العربي) باستهداف معسكرات الحشد من قبل الطائرات الاسرئيلية..



بعد وعي هذه القطاع الشبابي بان الحشد مجرد مليشيات تابعة للاحزاب الحاكمة الفاسدة..



ومخالب لايران بالعراق..



وتدافع عن مصالح ايران القومية العليا بدماء ابناء العراق..



فزوبعة (الاسلاميين ضد حفل افتتاح غرب اسيا بملعب كربلاء)..



كشف مدى تراجع شعبية المؤسسة الدينية بين قطاع الشباب العراق..



بل لا نبالغ (انهيار التيار الديني) بشكل متسارع..



بالمقابل ايضا..

ونعرج هنا على:

مهزلة..



(مقبرة بالسماوة لعشرات الضحايا..



واهانة علم كوردستان)؟

تكشف بان (ثقافة عقول العالم الثالث لا تختلف)..



فمات (مليون عربي..



وكلب) ..



فانشغل الناس بالكلب؟؟ (لماذا قتل)؟؟ وكورد مشغولين وقالبين الدنيا (لماذا تم اهانة علم كوردستان بالسماوة من قبل ضابط ويطالبون بمعاقبة الضابط)؟؟ يعني الله عليكم..



(ماساة انسانية..



بمقبرة ضد بشر)..



وصاحبنه ضايج ليش (تم اهانة علم) يعني 0وصلة قماش مرسومه على الوان ؟؟ عجيب؟ يعني (مقبرة تضم عشرات المظلومين) ..



والاخ كل همه رفع علم كوردستان على المقبرة؟؟ فماذا كان يريد من رسم هذه الصورة..



والجهات التي وراء من ارسلت هذا الشخص وعلمه..



لمنطقة بجنوب العراق (عرب شيعة)..



مغسولة عقولهم لعشرات السنين من انظمة معادية للكرد..



انت تأتي رافع علم كوردستان؟؟ لينسى الناس الماساة الانسانية ..



لينشغلون (بوصلة قماش) اسمها علم؟؟ عجيب..

مثلما هناك اكراد كثر لا يستحملون رؤية العلم (العراقي) ..



كذلك اعداد كبيرة بوسط وجنوب (لا يستيطعون ان يتحملون رؤية علم كوردستان)..



فشنو المشكلة هنا؟؟ (علما اني شيعي عربي..



لا استحمل رؤية العلم اللاعراقي الحالي ..



فالمشكلة هنا..



واحد بطران داخل بمناطق السنة العرب..



(رافع راية يا زهراء؟؟ يا حسين؟؟ ) عود ليش؟؟ ثم يقول (اني لست متعصبا دينيا)؟؟ لعد انت شنو؟؟ (ماما تريزا) مثلا؟ والبطران الثاني ياتي لجنوب العراق الشيعي العربي؟؟ رافع علم كوردستان؟ خاف ما ترضه وتزعل؟ فعلا التقسيم الرسمي هو الحل..

والكارثة (محافظ السماوة يعتذر على اهانة علم كوردستان)؟؟ السؤال (من يعتذر للضحايا)؟؟

ولمن رفع العلم وابعد الانظار عن الماساة الحقيقية (الضحايا)..



ليبعدها لازمة سياسية (علم)؟؟ تخيلوا؟ لا يوجد شيء اسمه صدف..



من ارسل هذا ليرفع علم كوردستان بمقبرة جماعية بالسماوة جنوب العراق؟؟ ثم اذا المقبرة تضم رفاة شهداء من الشيعة الفيلية الكورد..



(اذن هم ضحية لقتل طائفي مذهبي) من قبل النظام البعثي ..



فما دخل علم كووردستان لاقليم كوردي سني (غالبية سنية)؟؟ فالفيلية الشيعية الكورد (بوسط وجنوب)..



وليس بكوردستان..



اليس كذلك؟؟ فمن (مرر مخطط تجيريها لصالح كوردستان وليس لصالح الفيلية الشيعة اصلا)؟

من ضيع الفيلية ليجعلهم ممزقين بين (ارضهم الطبيعية بلورستان..



ثم يرميهم لكوردستان بشمال العراق التي لا ينتمون لها اصلا الفيلية..



ثم من رماهم باحضان شيعة مراجعهم عجم ايرانيين يضطهدون الكورد الفيلية ..



ويطلقون عليهم بايران (عربو)..

وجوابا لسؤال:

المؤسسة الشيعية الدينية ..



(لم تنشغل بهجمات اسرائيل على معسكرات الحشد بالعراق)..



بينما انشغلت بفتاة عزفت على الكمان بملعب كربلاء؟؟

الجواب/ لان المؤسسة المحسوبة شيعيا المهمين عليها الايرانيين بالنجف وقم..



(الخطوط الحمر لديها هي ايران)..



فلو هاجمت اسرائيل او امريكا ايران..



سوف تجد هؤلاء (يثور ثائرتهم ويدعون للجهاد الاكبر) في سبيل (دولة الفرس ايران)..



ثانيا: لان فتاة تعزف سافرة بمعلب بكربلاء..



وتاييد جماهيري للفن والاستعراض..



يعني (بداية النهاية للتيار الديني ..)..



ويعكس ان المؤسسة الدينية السياسية التي صعدت بسرعة بعد عام 2003 للحكم..



تنهار اليوم بسرعة اكبر..



بظل مقاطعة شعبية للانتخابات عام 2018 وخاصة من الشيعة العرب..



وحرق القنصلية الايرانية..



والمظاهرات ضد الاحزاب و المليشيت وحرق مقراتها..



واخرها وليس اخيرها..



ما حصل بملعب كربلاء ..رجل الدين الذي ينتقد اي ظاهرة بالعراق ..



اصبح كالذي يطبق عليه المثل فاقد الشيء لايعطيه..



ويصبح مثال للسخرية..

ومن نتائج (حفل كربلاء)..



طرح سؤال:

هل الطقوس الشيعية (ضد الظالمين وليس ضد الفاسدين)؟

فعندما (الطقوس الشيعية..



تهز عرش الفاسدين)..



كما كانت ..



(تهز عرش الظالمين)..



ندها سوف تكون طقوس (اخلاقية)..لماذا الفاسد (يمول الطقوس الشيعية..



ولا يخاف منها)..



بينما الظالم (يمنع هذه الطقوس)؟؟

ونسال ايضا: (لماذا الفاسد الشيعي..



يمول ..



الزيارات الحسينية والشيعية والمشاية)؟؟

لماذا (صدام خاف من الطقوس الشيعية والمشايه للائمة)..



(ولكن الفاسدين..



لا يخافون هذه الطقوس)؟؟لان كلام الائمة هو التطبيق العملي الى (زورا مراقدنا..



واتركوا الفاسدين من شيعتنا….



سيروا الينا..



مشيا..



ليغتني الفاسدين من شيعتنا بثروات البلدان..



ويطمئن بان البوصلة تتجه الى الينا..



وليس الى الفاسدين لاسقاطهم..سلموا بلدانكم للايرانيين..



وحذاري ان يحكم الشيعي العربي ارضه..



)..



لذلك نجد دول للشيعة العجم كايران واذربيجان..



ولكن يحرم الشيعة العرب بحقهم بدولة بمنطقة اكثريتهم من البحرين لسامراء مع الاحواز والاحساء والقطيف و ديالى وبادية كربلاء.

فالامام علي شيعي عربي ودولته (شيعية عربية)..



والمصيبة..



والغريب..



يحرم الشيعة العرب اليوم من حقهم بدولة؟؟ والادهى ..



دولة الشيعة العجم ايران..



تقف عائقا امام قيام دولة للشيعة العرب جوارها بوسط وجنوب منطقة العراق والاحساء والقطيف..



(لان هذه الدولة سوف تجاور الاحواز الشيعية العربية النفطية)..



فتكون دولة الشيعة العرب مركز استقطاب للشيعة العرب بكل مكان للانضمام لهذه الدولة…

لنناقش..



لطفا..



(لماذا الحشود الشيعية لكربلاء والكاظمية والنجف)..



(خرجت ضد الظالم صدام)..



ولم تخرج ضد (الفاسدين) بعد عام2003؟ بالصميم (هل لان الظالم صدام كان معارضا لايران؟؟ ولو كان كالدكتاتور الظالم بشار الاسد مواليا لايران..



او كحماس الفلسطينية الاخوانية التكفيرية..



حليفة لايران)..



لما خرج الشيعة ومراجعهم ضد (صدام والبعث)..



فمن يحكم بسوريا بعثي (ودكتاتور) وهذا لا خلاف عليه؟

ويحيرني ايضا:

(لماذا الحشود الشيعية لكربلاء والكاظمية والنجف)..



(خرجت ضد الظالم صدام)..



ولم تخرج ضد (الفاسدين) بعد عام2003؟

بالصميم (هل لان الظالم صدام كان معارضا لايران؟؟ فعارضه شيعة ماما طهران)؟؟ ولو كان الدكتاتور صدام..



مثل الدكتاتور الظالم بشار الاسد مواليا لايران..



او كحماس الفلسطينية الاخوانية التكفيرية..



حليفة لايران ..



لما خرج الشيعة ومراجعهم ضد (صدام والبعث)..



فمن يحكم بسوريا بعثي (ودكتاتور) وهذا لا خلاف عليه وايران تدعم نظام الظلم بسوريا.

ليتبين: الموالين لايران (عقولهم ليس مليئة بالطائفية )..بل (بالخيانة العقائدية)..

فنحن نتمنى لو كان بالعراق حكام وسياسيين طائفيين ..



فالطائفي من يجلب الخير لابناء مكونه..



فلو كان لدينا قيادات طائفية ..



لكان وسط وجنوب (مثل دبي)..



والمثلث الغربي (مثل ابو ظبي) او على الاقل يكونان مثل كوردستان..



ان هؤلاء الموالين لايران..



(عقولهم مليئة بالخيانة والعقيدة الخيانية النتنه)..



وكل همهم ان يحترق العراق كل يوم في سبيل تجنيب ايران القذرة الحروب..



الحشد ليس دوره (تجنيب العراق الحروب) بل (العكس جر الحروب لداخل العراق لمصالح ايران القومية العليا) باعتراف قادة مليشياته الخونة..

بالمحصلة حفل كربلاء..



كشف كيف ان شعبية المؤسسة الدينية ورجال الدين قد تقزمت

بين الحاضنة الشيعية العراقية نفسها..



واصبحت شبه منبوذة..



وكشف كيف ان (الشيعية العرب) اصبحوا يتقززون من تصريحات رجال الدين ..



وهي نفس الحالة التي وصل لها البعث وصدام..



خلال السنوات الاخيرة من حكمه..



حيث لم يعد العراقيين يطيقون (خطابات صدام)..



واصبحت مثار سخريتهم..



ليصبح هناك تدخل دولي لاسقاطه..



بعد ان سقط صدام شعبيا بشكل كامل..



فرجال الدين اليوم تصريحاتهم تكشف زيفهم وعمالتهم وسوء اخلاقهم..



(مجرد امراة سافرة قلبتم الدنيا..



ولكن ملايين تعيش على النفايات وركامها..



وملايين الارمل والايتام بلا معيل..) فاين غيرة رجال الدين الذين مؤسستهم الدينية واحزابهم نهبوا خيرات العراق لـ 16 سنة الماضية ولحد اليوم؟

وهنا ننقل مقاطع بخصوص (حفل ملعب كربلاء وردود الفعل)..



نكررها هنا:

..



حفل ملعب كربلاء..



و (هزيمة التيار الديني)..



ورعب المؤسسة الدينية..



.

فالمؤسسة الدينية المعممة ..



رعبها ..لانها لم تجد اي اعتراض من الجماهير الشيعية العربية بكربلاء (الشبابية)..



وهم بعشرات الالاف المتفرجين..



على العرض الذي قدم بافتتاح البطولة الاسيوية بكربلاء..



وهذا ما ارعب المؤسسة الدينية (التي ادركت بانها تفقد شعبيتها بين الشيعة العرب بشكل كبير)..



فهذه المؤسسة الدينية اعترضت لمجرد فتيات عرضن فنهن من موسيقى وغيرها بالافتتاح..



مما يتأكد بانه لم تقام البطولة بكربلاء مع عرض فني..



الا لان الشيعة العرب مهيئين اليوم لذلك..



بعد ان ادركوا حقيقة رجال الدين وعفونيتهم..



(ولمن يعترض على التعميم على المؤسسة الدينية) نقول: عندما يصدر فعل من معممين (منبوذ)….



ونجد اغلب المعممين بلا رد فعل حتى لو كانوا رافضين بداخلهم (فعل المعممين المنبوذين) ..



فالواقع يؤكد بان المسالة عامة..

(علما الشيعة وشبابهم يسالون..



هل هذه الفتاة التي تحمل الة موسيقية..



سرقت 1000 مليار دولار؟؟ او انها هربت المخدرات للعراق من ايران؟؟ او هي سبب سوء الوضع الصحي والخدمي والصناعي والزراعي)؟؟ لماذا من تسبب بكوارث العراق لم تهز شعرة لديها المؤسسة الدينية بكربلاء والنجف ؟

مثال..



قيس الخزعلي (المعمم) هزته (سافرة بملعب كربلاء)؟؟ فالم تهزكم الاف العوائل التي تملئ الطرقات ..



وتعيش على القذارة من النفايات..



الم يهزهم الاف الاطنان من المخدرات القادمة من ايران ..



الم يهزمهم 1000 مليار تبدد بظل حكم العمائم والاحزاب الاسلامية الموالية لايران..



بدل ذلك هزتكم مجرد امراة سافرة عرضت فن موسيقي لها امام العامة ..



ولكن لو عرضتها للشيوخ بغرف النوم والانارة الحمراء ..



عريانه..



لقالوا لها مأجوره ؟؟ مو لو ممو؟ فصدقونا..



كم من رجال الدين..



غاضبين بان هذه الفتاة ليس باحضانهم بالفراش..



ويتسائلون كيف جاءت لكربلاء بدون ان تمر عليهم (متعة ونكاحا)؟؟

وما جرى يثبت غباء صدام..



فهل كان صدام يتجرأ على ذلك بكربلاء بزمن حكمه..؟

الجواب كلا..



السبب لان الشيعة كانوا تحت قمقم رجال الدين..



واكاذيب الاحزاب الاسلامية..

فاضطهاد صدام للشيعة سلم عامة الشيعة لرجال الدين الدجالين..



ولكن اعطاء الشيعة حريتهم بنسبة كبيرة دينيا بعد عام 2003 اي بعد سقوط صدام..



جعلهم اكثر ادراكا لحقيقة المؤسسة الدينية ورجال الدين الموبوءين بكل مفسدة وقذارة..



فغالبية الشيعة العرب اليوم بوسط وجنوب كافرين بالاصنام المعممة..



والدليل المعممين دعو للمشاركة بالانتخابات عام 2018 ..



ورغم ذلك قاطع معظم الشيعة العرب انتخابات عام 2018..



وحرقوا ا لنقصلية الايرانية ومكاتب الاحزاب والمليشيات الموالية لايران..

ولمن يصف (ال سعود والوهابية والسعودية) بالتخلف..



نقول (ماذا عن الذي اعترض على حفل ملعب كربلاء)؟ فقلبوا الدنيا على السعودية (دولة وهابية متخلفة رجعية..



المراة لا تركب السيارة..



ولا تقام فيها حفلات)..



لان الوهابية رجعيين؟؟ ولكن اليوم السعودية فتحت قطاعات الرفاهية والترفيه..



وحق المراة بركوب السيارة..



واقامة الحفلات..



ولكن شيعة ماما طهران والعمائم..



انهزت لمجرد امراة عرضت موسيقى وهي سافرة بملعب كربلاء..



ولم تهزمهم ملايين الارامل والايتام التي تفترض الطرقات بحثا عن الطعام بين الازبال ..



والكدية و بيع المحارم على الطرقات..



ومئات الاف الشباب الخريجين بلا عمل..

بالمحصلة..



ادرك الشيعة العرب بنسبة كبيرة (بان القدسية للانسان وليس لرجل الدين): فعندما يكون هناك اعلى قدسية من الانسان..



فاعلم يستهين الانسان بحقوقه..



لصالح المقدس الوهمي فتنحصر الثروة والسلطة بيد (مدعي القدسية والانابة عن المقدس) من رجال الدين وسلطة فاسدة..



واحزاب دينية دونية..



اوربا وامريكا نهضت عندما جعلت الانسان هو المقدس وكل شيء يسقط مقابل قدسيته بحقوقه وحقه بالحياة والعمل والسكن والسفر ..



الخ ..

وهذه خطوة نحو (فصل الدين عن الدول)..



لحماية سمعة الدين..



والدولة معا:

فكيف تفصل الدين عن السياسية؟؟ فصدام فشل..



لان الغبي اصبح صلبا مع الشيعة فكسر..



فصدقونا (الفوضى البناءه) التي تعني ان الشعوب تدخل بتجارب قاسية لتفهم بان (رجال الدين اناس عاديين ..



وفيهم الشهوات والاطماع وغيرها)..هذا لم يكن يصدقه الشيعة بزمن صدام برجال الدين ..



لانه كان مهمشا لرجال الدين ظالما للشيعة..



فاعطى صدام هالة مقدسة لمن ليس مقدس (رجال الدين والاسلاميين)..



المرمين باحضان ايران..ولكن بعد عام 2003 وحكم المعممين واحزابهم الاسلامية لمدة 16..



ادرك الشيعة العرب بنسبة كبيرة لديهم حقيقة المؤسسة الدينية والمرجعية والاحزاب الاسلامية الفاسدة..



هذا الطريق فصل الدين عن الدولة مستقبلا وقريبا ان شاء الله.

فالشيعة العرب اصبح لدى قطاع كبير لديهم..



((بان رجال الدين ليسوا رجال دولة..



ولا يعمرون وطن..



واستلموا الحكم بغفلة من الزمن..



فلم نشهد بظلهم غير السرقات والفساد والمحافظات الشيعية العربية من اسوء لاسوء باوضاعها المعيشية والخدمية والصحية..



مقابل هيمنة ايرانية منخيفة..



تعرقل نهوض العراق وشيعته العرب..



فنسال كذلك ما هي منجزات الاحزاب الاسلامية ومرجعياتهم ..



هذا السؤال ولد قناعات عن عامة الناس ان هؤلاء الاسلاميين والمعممين بحقيقتهم لصوص وهذا ما سوف يعجل بنهاية المؤسسة الدينية..



التي ستدرك اخيرا بان الحل هو بان (تصبح النجف دولة كالفتيكان) وتفك وصايتها عن شيعة العراق..



لت اخذ المرجعية دورها العالمي برعاية شؤون الشيعة بالعالم وليس اغتصاب وسرقة ثروات الشيعة العرب بارض الرافدين))..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم..



ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)….



بعشرين نقطة..



كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم ..



علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية..



ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،..



والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم

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