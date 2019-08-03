الحشد الشعبي يغلق 4 مسارات خطيرة تهدد خانقين

2019/08/03 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى… أفاد مصدر أمني رفيع في محافظة ديالى، السبت، بتفاصيل عملية “قطع راس الافعى” في المحافظة قام بها الحشد الشعبي.وقال المصدر لـ/ المعلومة /، إن “ الحشد الشعبي نفذ قبل ايام عملية نوعية في زور الوند شرق قضاء خانقين(90كم شمال شرق بعقوبة) ونجح بالسيطرة على منطقة مترامية ذات تضاريس معقدة جدا كانت […]

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