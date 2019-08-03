قائمة بأسماء المسؤولين الجبناء

2019/08/03 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي جلو مرعيالجبن في كتب اللغة هو التراجع عن كل ماينبغي فعله في مواجهة التحديات الصعبة، وهو نقيض الشجاعة، وهو الضعف أيضا.الجبن في عرف العوام، هو الضعف الذي يعتري المسؤول فاسدا كان، أو صالحا ضعيفا، فيتحول فساده الى موظفيه، أو من كان موظفوه فاسدين فيجبن عن محاسبتهم، او ينتقل فسادهم إليه، وهناك من الم...

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