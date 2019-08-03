النزاهة: ضبط معاملات قروض وهمية بالمصرف الزراعي في ديالى

2019/08/03 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة، ضبطها معاملات قروضٍ زراعيةٍ وهميةٍ مصروفةٍ في أحد فروع المصرف الزراعي التعاوني بمحافظة ديالى.

وأوضحت الهيئة في بيان، ان ملاكات مكتب التحقيق في ديالى، انتقلت إلى المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ، وقامت بضبط أربع معاملات قروضٍ زراعية وهمية، تم صرفها في فرع “هبهب”، بالمصرف المذكور، وتمكنت من ضبط محاضر كشف وعقود إيجارٍ وقيود صرفٍ، وسندات تعهدٍ وكفالات، تسببت بهدر بالمال العام، بمبالغ تصل الى مليار ونصف المليار دينار، عبر صرف تلك القروض لمشاريع وهمية، تمثلت في إنشاء دواجن بيض المائدة، وبيوت بلاستيكية، إضافة إلى زراعة محصول البطاطا.

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