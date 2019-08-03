غورباتشوف يحذر: انسحاب أميركا من معاهدة الصواريخ يثير فوضى عالمية

2019/08/03 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس السوفياتي الأسبق ميخائيل غورباتشوف من أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية القصيرة ومتوسطة المدى (أي إن إف) يهدد

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