مخاوف من “سباق تسلح” جديد

2019/08/03 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد حلف شمال الأطلسي الجمعة أنّه لا يريد العودة الى “سباق التسلّح” بعد أن أعلنت موسكو وواشنطن إنهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة

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