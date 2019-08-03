2019/08/03 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

السبت 3 أغسطس 2019 | 05:22 مساءً | عدد القراءات : 4

بغداد/..



تحدى محافظ المثنى أحمد منفي جودة، وزارة الزراعة بطلب يخص استراد بيض المائدة ، بعد إصرارها على حماية المنتج المحلي ضمن خطتها الموسمية.

وطالب جودة في بيان، تلقته، "عين العراق نيوز"، " بتعديل او الغاء قرار وزارة الزراعة الذي يمنع دخول البيض من خارج المحافظة".

وعلل محافظ المثنى أسباب ذلك، الى" ارتفاع اسعار البيض في المثنى مما يؤثر سلباً على اصحاب الدخل المحدود من ابناء المحافظة".

يذكر ان وزارة الزراعة أصدرت قراراً بمنع استراد البيض والدواجن الى العراق لوفرتها في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ المثنى يتحدى وزارة لزراعة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ المثنى يتحدى وزارة لزراعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).