2019/08/03 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهل الحق: لا مكان بعد اليوم للمتخاذلين ممن ارتكبوا هذه الجرائم وضرورة القصاص من المجرمين وفق القوانين الدولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/03 | 17:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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