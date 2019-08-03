مخاوف سياسية من إضافة أسماء ناخبين مزورين في انتخابات كركوك

2019/08/03 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وقال الصالحي في تصريح صحفي ان "هناك تخوف سياسي للمكونين العربي والتركماني في انتخابات مجالس المحافظات في حال عدم تدقيق سجل الناخبين وإلغاء

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