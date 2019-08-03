مقتل خبير متفجرات في داعش واحد اثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة بين ديالى وصلاح الدين

2019/08/03 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل خبير متفجرات في تنظيم داعش وأحد معاونيه في انفجار عبوة ناسفة أثناء محاولتهما زرعها بين ديالى وصلاح الدين .وقال مصدر امني لمراسل وكالة وطن للانباء:” ان خبير المتفجرات في تنظيم داعش والذي يدعى ، ابو عبد الله العدناني ، قتل مع أحد مساعديه أثناء محاولتهما زرع عبوة في منطقة الميتة بين ديالى وصلاح […]

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