2019/08/03 | 17:33

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الأمن النيابية تستغرب من تبرئة الفلاحي والاستخفاف بدماء الشهداء

السبت

03

أب

2019 :

05:30 pm

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استغربت لجنة الأمن والدفاع النيابية إعلان وزير الدفاع تبرئة قائد

عمليات ألانبار عبر احد المؤتمرات الصحفية. عضو اللجنة بدر الزيادي أوضح إن اللجان التحقيقية بشأن قضية تخابر

وخيانة الفلاحي لم ترسل إي نتائج للجنة الأمن والدفاع النيابية أو

مجلس النواب، لافتا إلى إن لجنة الأمن ستعمل على متابعة جميع النتائج

التي ستصدر بشأن القضية.وأكد وزير الدفاع في وقت سابق انتهاء

التحقيقات بشأن التهم المنسوبة إلى قائد عمليات الأنبار السابق

بالتخابر، مشيراً إلى عدم وجود قائد خائن في الجيش.

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