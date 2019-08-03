القنصلية الايرانية بكربلاء تنفي صلتها بمنشور حول بطولة غرب آسيا

2019/08/03 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القنصلية الإيرانية في كربلاء، اليوم السبت، عدم مسؤوليتها عمّا ورد في ملصق وضعته جهة غير معروفة على جدار مبناها، معتبرة تسريبه إلى مواقع التواصل...

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