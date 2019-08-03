أكثر من مليون ونصف حاج يصلون السعودية لأداء مناسك الحج

2019/08/03 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من خارج السعودية عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، حتى نهاية يوم الجمعة، مليون و516 ألف 101 حاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة السعودية للجوازات.وأوضحت المديرية أن “عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.412.894) حاجا، فيما قدم عن طريق البر (86.359) حاجا، وعبر […]

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