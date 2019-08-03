أكثر من مليون ونصف شخص يصلون إلى السعودية لأداء مناسك الحج

2019/08/03 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسبة الزيادة عن العام الماضي بـ 9%

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