عبر لوحات تعبر عن ابادتهم، تربيات العراق يشاركون الايزيديين أحزانهم

2019/08/03 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ أحمد خلف شاركت وفود دوائر التربية من جميع محافظات العراق في إحياء الذكرى الخامسة للإبادة الجماعية الايزيدية في قرية كوجو المنكوبة وفتحوا معرضاً للرسم يعكس صور الإبادة الجماعية الايزيدية في عام 2014.“حسن النجمي” ممثل عن وزارة التربية العراقية قال ل “ايزيدي 24″ ” نتقدم بمزيد من الحزن والألم العميقين الذين يحتسران …

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