بالصورة.. استخراج 200 حصاة من مرارة مريضة عشرينية في الأنبار

2019/08/03 | 17:37

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر سياسي بمحافظة الديوانية، اليوم السبت، بأن كتلة النهج الوطني (الفضيلة) في مجلس المحافظة، رشحت رسمياً أحد أعضائها خلفا للمحافظ المقال، سامي الحسناوي.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كتلة النهج الوطني

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الكمارك، السبت، ضبط ٦ حاويات مواد كيمياوية خطرة معدة للتهريب في محطة بوابة البصرة

وقالت الكمارك في بيان انه "بناء على معلومات من مكتب جهاز المخابرات الوطني / السيطرة الفنية في ام قصر من ضبط (

بغداد اليوم- ديالى

حذر رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، صادق الحسيني، السبت (03 اب 2019)، من ادخال العمالة الاجنبية الى المحافظة دون موافقات اصولية، فيما توعد المخالفين بإجراءات رادعة.

وقال الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان"

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