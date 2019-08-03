2019/08/03 | 17:40

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التخطيط تعلن عن آلية جديدة لتعداد ٢٠٢٠ لسكان العراق

كلمة -

بغداد

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة

الهنداوي، يوم السبت، عن آلية عمل التعداد السكاني لعام

2020.

وقال الهنداوي في بيان اطلع عليه موقع كلمة

الإخباري، إن "العدَّاد سيقوم بتدوين البيانات الخاصة

بالأسر العراقية، موفراً دقة بالمعلومة وسرعة في نقلها"، مشيراً الى

ان "العراق اطلع على تجارب دول سبقته إلى ذلك كمصر والأردن".

وأضاف، ان " الوزارة تعمل على تدريب عدّادين عراقيين على الأجهزة

اللوحية، والتي ستكون مرتبطة عبر شبكة مؤمنة بالمركز الوطني في

وزارة التخطيط".

وبدء إجراءات التعداد السكاني للعراق لعام 2020، يوم الأربعاء

المصادف 15 آيار 2019، مشيرة الى أنها "مستعدة للتعاون مع المنظمات

الدولية المختصة بهذا المجال بغية إنجاح المشروع".

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