محافظ المثنى يطالب الزراعة تعديل قرارها بخصوص استيراد البيض

2019/08/03 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ المثنى … قدم محافظ المثنى أحمد منفي جودة، وزارة الزراعة طلب يخص استيراد بيض المائدة ، بعد إصرارها على حماية المنتج المحلي ضمن خطتها الموسمية.وطالب جودة في بيان، تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه” بتعديل او الغاء قرار وزارة الزراعة الذي يمنع دخول البيض من خارج المحافظة”.وعلل محافظ المثنى أسباب ذلك، […]

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