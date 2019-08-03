حركة التغيير تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق شامل بين الاقليم والمركز في جميع المجالات

2019/08/03 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت حركة التغيير اهمية اتفاق حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد على ملف النفط والموازنة.وقال علي حمه صالح رئيس كتلة التغيير في البرلمان الكردستاني في تصريحات صحفية :” يجب على حكومة الإقليم المضي قدما مع الحكومة المركزية لعقد إتفاق شامل في كافة المجالات وعلى رأسها ملف النفط والموازنة ، وذلك بهدف إبعاد أي خطورة […]

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