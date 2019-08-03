لاعبو منتخب الكويت: سنبذل قصارى جهدنا للظهور بصورة تليق بتاريخ الازرق

2019/08/03 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد لاعبو منتخب الكویت انھم سیبذلون قصارى جھدھم للظھور بمستوى مشرف یلیق بتاریخ الازرق في بطولة {غرب آسیا} لكرة القدم المقامة في العراق.

جاء ذلك في لقاءات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية مع عدد من لاعبي المنتخب في اربیل تابعته {الفرات نيوز} كان في مقدمتھم قائد الفریق بدر المطوع.



وقال المطوع " في البدایة نتمنى الظفر في مباراة الغد مع المنتخب السعودي واقتناص الثلاث نقاط" مبینا ان الارزق بذل قصارى جھده من خلال التدریبات ومعسكر لندن ".واوضح المطوع انھ "وزملائھ یطمحون لرفع اسم منتخب الكویت واعادة بریقھ في المحافل القاریة التي یشارك فیھا موضحا ان "اللاعبین اجتھدوا في فترة التحصیرات ورغبتھم كبیرة في اسعاد الجماھیر" .



وشدد على "اھمیة ھذه البطولة للاستحقاقات المقبلة لاسیما التصفیات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس اسیا 2023 التي ستنطلق بعد شھر من الان." وطالب المطوع الجمیع "الوقوف خلف اللاعبین ومساندھتم لاسیما وان الفریق ابتعد عن المحافل الدولیة بسبب الایقاف لفترة".ومن جھتھ اكد اللاعب رضا ھاني اھمیة ترجمة توجیھات الجھاز الفني في الملعب فضلا عن التحضیر الذھني والبدني والتركیز على تقدیم مستوى یلیق بأسم المنتخب الكويتي.وقال ان "ھذه البطولة فرصة لنھوض الازرق من جدید بعد الایقاف الریاضي متمنیا ان تتوج استعدادات الفریق في منصة التتویج".



واما اللاعب احمد الظفیري فقال " ان مدینة اربیل دائما فال خیر للاندیة الكویتیة نتمنى ان یكتمل ھذا مع المنتخب" مؤكدا انھ وزملائھ اللاعبین سیقدمون ما بوسعھم في المستطیل الاخضر".



ودعا الظفیري الجماھیر الكویتیة الى الوقوف مع المنتخب بھذا المحفل الریاضي ودعمھ ومساندتھ معربا عن تمنیاتھ ان یھدي للشارع الریاضي كأس بطولة {غرب آسیا} للمرة الثانیة في تاریخ المنتخب .



ومن المقرر ان تنطلق یوم غد الاحد منافسات المجموعة الثانیة في ملعب {فرانسوا حریري} في مدینة اربیل بلقاءین الاول بین البحرین والاردن والثاني بین الكویت والسعودیة .



أنتهى

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